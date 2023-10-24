Растерзанных тигром жеребят возместили жителю Уссурийского округа

В июне житель Яконовки Уссурийского городского округа понес ущерб от лап и зубов тигра. Полосатый хищник растерзал двух жеребят, которых фермеру компенсировали специалисты Центра "Амурский тигр", сообщили ИА UssurMedia в Центре "Амурский тигр".