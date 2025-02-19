Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком и легковушкой в Челябинске Последствия ДТП. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция города Челябинска Четыре человека погибли и двое получили серьёзные травмы в результате столкновения легкового автомобиля Pontiac с грузовым тягачом в Челябинске.