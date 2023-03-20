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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 марта 2023 года

Энергия дня сегодня, двадцатого марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 944 =Вибрации числа помогают налаживать контакты, укреплять существующие связи = Внутренний мир человека является его домом, сферой его прямой ответственности = Всё всегда заканчивается хорошо; если всё закончилось плохо, значит это ещё не конец= Главная Цель появления и смены Цивилизации – это производство ею Нового вида Энергии = Главное, живи так, чтобы твои дети, задумавшись о справедливости и честности, вспомнили о тебе= Главное, знания и талант - такое же богатство страны, как запасы нефти, угля, металлов, полей, лесов.

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