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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» покупает Диаби у «Аль-Иттихада» за 30 млн евро. Вингер подпишет контракт до 2031 года

Мусса Диаби перейдет в « Байер » из « Аль-Иттихада ».  Клубы достигли договоренности о трансфере 27-летнего вингера, сообщают Kicker и журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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