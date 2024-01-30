В Мангистау ухудшается ситуация с наркопреступностью – Ногаев

Глава региона Нурлан Ногаев провел встречу с гражданскими активистами. Участники обсудили вопросы негативного воздействия наркотиков на физическое здоровье человека и важность ведения здорового образа жизни.
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