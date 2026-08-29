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Аргументы недели

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Бегство от слухов и предательство по расчету: почему к одним строги, а к другим снисходительны

Бегство от слухов и предательство по расчету: почему к одним строги, а к другим снисходительны

Военный эксперт Виктор Соболев озвучил жесткую, но предельно честную позицию в отношении тех, кто впадает в панику и бежит из России на фоне различных слухов о мобилизации.

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