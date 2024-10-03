В МИД РФ заявили, что Москва не видит никакой возможности для прямых контактов с Киевом

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Россия не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, но при этом остается открытой к предложениям по урегулированию украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков на пресс-конференции в Казани.