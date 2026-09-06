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Курские новости

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Курское «Динамо» начнёт сезон матчем в Новосибирске

Курское «Динамо» начнёт сезон матчем в Новосибирске

Вице-чемпионки страны из курского «Динамо» откроют сезон матчем в Новосибирске 4 октября, всего в турнире участвуют 12 команд.

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