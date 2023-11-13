AFAD: на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

В провинции Бурдур, расположенной на юго-западе Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,4. Как уточнили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зафиксированы в районе Йешилова.
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