События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации.