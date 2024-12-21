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«На фронтовую бойню»: во Франции подвели итоги года на Украине

«На фронтовую бойню»: во Франции подвели итоги года на Украине

События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации.

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