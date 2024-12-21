События начала 2024 года на Украине, где мужчин насильно забирают на фронт, не отличаются от происходящих там сейчас ужасов, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, опубликовав кадры силовой мобилизации.
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