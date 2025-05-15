Перспективы для рубля – как переговоры России и Украины в Стамбуле могут изменить курс Евгения КомароваКурс рубля на 15 мая у Центробанка установлен на уровне 80,22 рубля – минимальный показатель за 2 года.
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