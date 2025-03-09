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Аргументы и Факты

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Тимошенко призвала немедленно закончить конфликт на Украине

Тимошенко призвала немедленно закончить конфликт на Украине

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала немедленно закончить украинский конфликт и раскритиковала главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля за желание его продолжать.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
заверещали свино разных мастей!!!🤣🤣🤣 А кто же будет ее кончать то если мы еще по взрослому и не начинали,разве что кончить параше и этой хитрой  дуре с косой в то место чем они хрюкают...вот дойдем до Камчатки через Атлантику и Тихий океан,а потом суд над вами всеми упырями в Белоруссии где не отменена смертная казнь!😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да не вопрос, полная и безоговорочная капитуляция на условиях России!
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17 час.
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