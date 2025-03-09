Тимошенко призвала немедленно закончить конфликт на Украине

Анастасия Гончарова

заверещали свино разных мастей!!!🤣🤣🤣 А кто же будет ее кончать то если мы еще по взрослому и не начинали,разве что кончить параше и этой хитрой дуре с косой в то место чем они хрюкают...вот дойдем до Камчатки через Атлантику и Тихий океан,а потом суд над вами всеми упырями в Белоруссии где не отменена смертная казнь!😀🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺