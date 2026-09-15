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Царьград

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Ясная погода и до +18°C ожидаются в Нижнем Новгороде 15 сентября

Ясная погода и до +18°C ожидаются в Нижнем Новгороде 15 сентября

Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что 15 сентября в Нижнем Новгороде осадков не ожидается, небо будет ясным.

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