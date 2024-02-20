Глава «Офиса трансформации» Бахматов: 90% мостов в Киеве являются аварийными

В Киеве 90% мостов находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться в любой момент. Об этом заявил основатель украинского «Офиса трансформации» Максим Бахматов в эфире федерального канала «Мы — Украина».
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