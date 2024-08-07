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  • Ингерман Ланская
    камунизд ,перекрашенный в фашиста и обратно - это нормальный процесс для камуноидовАстраханского деп...
  • Eduard
    Вот сколько проэто пишут,но нет верят! Люди вы в пещерах живете?Мошенники развели...

Президентским указом награждены астраханские приставы, спасшие пять человек из пылающей маршрутки

Президентским указом награждены астраханские приставы, спасшие пять человек из пылающей маршрутки

Сотрудников регионального УФССП наградил лично главный судебный пристав России. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области получили государственные награды за спасение пассажиров из горящего микроавтобуса.

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