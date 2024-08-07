Президентским указом награждены астраханские приставы, спасшие пять человек из пылающей маршрутки

Сотрудников регионального УФССП наградил лично главный судебный пристав России. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области получили государственные награды за спасение пассажиров из горящего микроавтобуса.
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