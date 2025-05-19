В народном календаре день Иова Горошника (Белые горохи). Именно горох сегодня сеять и можно, главное — не ранним утром, иначе птицы склюют урожай.
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В народном календаре день Иова Горошника (Белые горохи). Именно горох сегодня сеять и можно, главное — не ранним утром, иначе птицы склюют урожай.