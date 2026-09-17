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Татар-информ

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Контрафактные сигареты на 2 млн нашли в гараже в Казани

Контрафактные сигареты на 2 млн нашли в гараже в Казани

Более 40 тыс. пачек контрафактных сигарет почти на 2 млн рублей нашли в гараже в Казани.

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