Многие утверждают, что Иосиф Сталин всего лишь безграмотный грузин, не сумевший даже окончить духовную семинарию.
Открытие Г. Уэллса
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Многие утверждают, что Иосиф Сталин всего лишь безграмотный грузин, не сумевший даже окончить духовную семинарию.
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