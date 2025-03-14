Поступают сообщения о пожаре на НПЗ в Туапсе в связи с атакой дронов Поступают сведения о пожаре, который вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе юга России.
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Поступают сообщения о пожаре на НПЗ в Туапсе в связи с атакой дронов Поступают сведения о пожаре, который вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе юга России.
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