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Царьград

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Живайкин: доход мигранта не ниже прожиточного минимума

Живайкин: доход мигранта не ниже прожиточного минимума

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин высказался о законе, принятом Государственной Думой, который устанавливает новые правила осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации.

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