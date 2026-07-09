Живайкин: доход мигранта не ниже прожиточного минимума

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин высказался о законе, принятом Государственной Думой, который устанавливает новые правила осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации.
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