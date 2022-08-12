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День города Суздаля 2022: какие улицы будут перекрыты, подробная карта

День города Суздаля 2022: какие улицы будут перекрыты, подробная карта

В субботу 13 августа по случаю Дня города с 8.00 до 22.30 движение в Суздале будет перекрыто по улице Ленина (центральная улица, пересекающая город от южной границы до северной) – от перекрёстка с улицей Нетёка до перекрёстка с улицей Виноградова.

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