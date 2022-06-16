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«ПСЖ» предлагал Тчуамени контракт на 12 млн евро в год. В «Реале» он получает 6-7 млн евро

«ПСЖ» был готов платить Орельену Тчуамени примерно в два раза больше, чем «Реал». Парижане предлагали 22-летнему опорнику контракт с зарплатой 12 млн евро в год после уплаты налогов.

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