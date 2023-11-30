В НИУ ВШЭ построили модель для эффективного управления солнечным излучением

Исследование опубликовано в журнале Environmental and Resource Economics. Солнечный геоинжиниринг, или управление солнечным излучением, — подход в борьбе с последствиями изменения климата, которые вызваны высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере.
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