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Захарова ответила Зурабишвили на заявление о непризнании выборов в Грузии

Захарова ответила Зурабишвили на заявление о непризнании выборов в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время комментирования заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о несогласии с результатами выборов задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского.

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