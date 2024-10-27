Захарова ответила Зурабишвили на заявление о непризнании выборов в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время комментирования заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о несогласии с результатами выборов задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского.
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