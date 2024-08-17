Журналист «Коммерсанта» Юсин в эфире НТВ предложил отдать Курскую область Украине. И он пока не иноагент

Обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ призвал быть готовыми к неблагоприятному сценарию развития событий в Курской области и прямым текстом предложил «без эмоций вывезти всех».
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