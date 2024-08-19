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Царьград

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Пленный боевик ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые Россией позиции

Пленный боевик ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые Россией позиции

Пленный украинец поведал, как командование ВСУ отправило его подразделение на занятые Россией позицииВ распоряжении агентства ТАСС появилось видео, где пленный боевик ВСУ рассказывает о том, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) нашли его дома и забрали на фронт.

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