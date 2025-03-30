Коллеги и друзья Анны Прокофьевой поделились воспоминаниями о ней

Журналист Анна Прокофьева, снимая репортажи в зоне СВО, проявляла мужество и героизм. Об этом рассказал «Звезде» приехавший проститься с коллегой на Троекуровское кладбище специальный корреспондент Первого канала Олег Шишкин.
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