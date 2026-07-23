Трамп поил Москву «миражом мира», пока Киев копил дроны Американцы почти год поддерживали интригу вокруг жизнеспособности «духа Анкориджа», но после саммита НАТО в Анкаре (7–8 июля) были вынуждены в полной мере раскрыть свою позицию по России и Украине.
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