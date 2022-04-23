Жамнов о лимите: «5 игроков – оптимальное число. Легионеры выравнивают соотношение сил в КХЛ, создают конкуренцию в своих клубах»

Алексей Жамнов выступил против сокращения лимита на легионеров в КХЛ.  – На днях стало известно, что ФХР обратилась к Министерству спорта с просьбой ужесточить лимит на легионеров в КХЛ до 3 человек.

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