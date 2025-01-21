Указ Трампа об отмене гражданства по рождению оспорили 22 генпрокурора

Иск, оспаривающий указ президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения оспорили в суде 18 генеральных прокуроров, представляющие управляемые демократами штаты, генпрокурор округа Колумбия и генпрокурор Сан-Франциско, сообщил 21 января телеканал NBC News.
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