Черная смета: банки раскритиковали закон о маркировке звонков

Обязательная маркировка звонков со стороны компаний может привести к росту цен на финансовые услуги. Это следует из заключения Национального совета финрынка на проект постановления правительства, регулирующего новые требования (есть у «Известий»).
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