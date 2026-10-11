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Спорт Уик-Энд

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Орлов: Краснодарцы фолили в два раза больше, они просто не успевали за питерцами - нет командной скорости. Вся страна видела, что был пенальти

Орлов: Краснодарцы фолили в два раза больше, они просто не успевали за питерцами - нет командной скорости. Вся страна видела, что был пенальти

«Убежден, что Танашев должен был назначать 11-метровый в ворота «Краснодара». Вся страна видела, что это пенальти, но рефери почему-то рассудил по-своему, - поделился известный комментатор Геннадий Орлов.

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