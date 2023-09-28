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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Анахайма» Минтюков забил «Сан-Хосе» в предсезонном матче, став 1-й звездой

Защитник «Анахайма» был признан первой звездой этой игры. За 21:45 россиянин нанес 2 броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «+2».

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