Покорил священный вулкан на Бали и поставил жесткое условие отцу: все о сыне Гуфа и Айзы, ставшем участником «Выживалити. Наследники 2»

Первенец артиста вместе с другими участниками проекта отправится на необитаемый остров в Таиланде Сэм Долматов , фото: телеканал «Пятница!»Сын рэпера Гуфа и телеведущей Айзы-Лилуны, 16-летний Сэм Долматов, стал участником экстремального реалити-шоу «Выживалити.
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