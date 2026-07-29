Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

514 подписчиков

Покорил священный вулкан на Бали и поставил жесткое условие отцу: все о сыне Гуфа и Айзы, ставшем участником «Выживалити. Наследники 2»

Покорил священный вулкан на Бали и поставил жесткое условие отцу: все о сыне Гуфа и Айзы, ставшем участником «Выживалити. Наследники 2»

Первенец артиста вместе с другими участниками проекта отправится на необитаемый остров в Таиланде Сэм Долматов , фото: телеканал «Пятница!»Сын рэпера Гуфа и телеведущей Айзы-Лилуны, 16-летний Сэм Долматов, стал участником экстремального реалити-шоу «Выживалити.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии