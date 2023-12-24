"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

ПАО "Газпром"/ТАСС "Газпром" 23 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистрали "Сила Сибири", сообщили в пресс-службе компании"Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства", — написали в Telegram-канале холдинга.