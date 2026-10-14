Футбольный клуб «Челябинск» завершил выступление в FONBET Кубке России, уступив 13 октября на домашнем поле костромскому «Спартаку» со счетом 0:1 в матче Пути регионов.
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