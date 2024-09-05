Что такое трудоголизм и чем он опасен

За последние несколько лет трудоголизм достиг катастрофических масштабов: сегодня модно быть постоянно занятым, пытаться заработать миллионы, отказываться от отпусков и жертвовать отношениями, здоровьем, хобби и друзьями ради рабочих проектов.
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