Соединенные Штаты Америки: Представители полиции в Бенде, штат Орегон, подтвердили, что четыре человека были убиты вооруженным подростком, который впоследствии был застрелен вооруженным прохожим, в начальной школе Силвер-Рейл (61530 SE Stone Creek Lane) во второй половине дня.