Более 200 таджичек, отбывающих наказание в российских колониях, готовят к переводу на родину, где они подпадут под амнистию.

В апреле мы уже рассказывали, что Москалькова лоббировала перевод мигрантов совершивших различные преступления в России, якобы отбывать наказание на родину, теперь стало окончательно понятно для чего, там их просто отпустят по амнистии Рахмона.
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