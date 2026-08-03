БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Более 200 таджичек, отбывающих наказание в российских колониях, готовят к переводу на родину, где они подпадут под амнистию.

Более 200 таджичек, отбывающих наказание в российских колониях, готовят к переводу на родину, где они подпадут под амнистию.

В апреле мы уже рассказывали, что Москалькова лоббировала перевод мигрантов совершивших различные преступления в России, якобы отбывать наказание на родину, теперь стало окончательно понятно для чего, там их просто отпустят по амнистии Рахмона.

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Комментарии
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Олег
Главное, чтоб обратно не вернули.
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1 м.