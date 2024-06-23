Спасатели вывели из леса пожилого мужчину, которому стало плохо

Инцидент произошел в Приозерском районе Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила о спасении пожилого мужчины, которого пришлось срочно эвакуировать с берега лесного озера Прозрачное в Приозерском районе Ленинградской области.
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