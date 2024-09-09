Нуланд раскрыла роль США в стамбульских переговорах Москвы и Киева

TASS/Sarahbeth Maney / POOL Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Киев отказался от заключенных в Стамбуле договоренностей с Москвой под влиянием США.
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