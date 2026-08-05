iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Правительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на месте исторической пивоварни Truman Brewery

Правительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на месте исторической пивоварни Truman Brewery

Реконструкцию бывшего промышленного комплекса разрешили, несмотря на протесты жителей и планы построить на участке жильёПравительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на территории бывшей пивоварни Truman Brewery в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии