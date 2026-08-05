Правительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на месте исторической пивоварни Truman Brewery

Реконструкцию бывшего промышленного комплекса разрешили, несмотря на протесты жителей и планы построить на участке жильёПравительство Великобритании одобрило строительство дата-центра мощностью 5,2 МВт на территории бывшей пивоварни Truman Brewery в Лондоне.
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