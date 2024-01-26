Хочу в НАТО: Секретные документы американцев о Ельцине - курьёз да и только

В Америке рассекретили стенограмму переговоров Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном. Выяснилось, что тогдашний президент России рад был бы вступить в НАТО – более того, полагал, что при расширении Альянса наша страна должна пополнить ряды участников первой.