Хочу в НАТО: Секретные документы американцев о Ельцине - курьёз да и только

В Америке рассекретили стенограмму переговоров Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном. Выяснилось, что тогдашний президент России рад был бы вступить в НАТО – более того, полагал, что при расширении Альянса наша страна должна пополнить ряды участников первой.
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