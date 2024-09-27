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Татар-информ

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Охотники Татарстана передали ружья и боеприпасы для нужд СВО

Три гладкоствольных ружья и боеприпасы к ним передали для нужд участников специальной военной операции (СВО) охотники Татарстана из Бугульминского и Ютазинского районов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

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