Охотники Татарстана передали ружья и боеприпасы для нужд СВО

Три гладкоствольных ружья и боеприпасы к ним передали для нужд участников специальной военной операции (СВО) охотники Татарстана из Бугульминского и Ютазинского районов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
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