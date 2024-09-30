Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Эльфено4ек Чумазикова
    Вообще не рецепт, похоже кто-то где-то слышал как варится борщ и пересказал, присочинив все что недопонял😂Несколько секрето...
  • Алла
    Это точно. Основная причина смерти - это жизнь. 😁5 сочетаний еды, ...
  • ВераВерная
    Да жить вообще вредно)))5 сочетаний еды, ...

Быстрые пирожки из простых ингредиентов: готовим за 20 минут, съедают за 5

Быстрые пирожки из простых ингредиентов: готовим за 20 минут, съедают за 5

Вода, мука, соль, чуть-чуть картофеля и сыра — это все, что нужно. С помощью этих простых ингредиентов вы сможете приготовить невероятно ароматные пирожки, которые удивят вас своим вкусом как горячими, так и холодными.

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