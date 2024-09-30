Быстрые пирожки из простых ингредиентов: готовим за 20 минут, съедают за 5

Вода, мука, соль, чуть-чуть картофеля и сыра — это все, что нужно. С помощью этих простых ингредиентов вы сможете приготовить невероятно ароматные пирожки, которые удивят вас своим вкусом как горячими, так и холодными.
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