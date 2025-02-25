Автоэксперт Моржаретто: у «Нивы» практически нет конкурентов в мире

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о преимуществах автомобиля «Нива». Модель, задуманная как компактный внедорожник, практически не имеет аналогов в мире, заявил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.
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