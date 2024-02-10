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Три способа вывести деньги из зарубежных банков при блокировке, названы финансистом

Три способа вывести деньги из зарубежных банков при блокировке, названы финансистом

Три способа вывести деньги из зарубежных банков при блокировке, названы финансистом Алиса БронскаяС начала текущего года китайские и турецкие банки приступили к ограничению операций для российских клиентов, вызывая у них обоснованные опасения о возможной блокировке счетов.

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