Три способа вывести деньги из зарубежных банков при блокировке, названы финансистом Алиса БронскаяС начала текущего года китайские и турецкие банки приступили к ограничению операций для российских клиентов, вызывая у них обоснованные опасения о возможной блокировке счетов.