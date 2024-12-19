Глава МИД Латвии возмутилась русскоязычным таксистом с Украины

Global Look Press/Kira Hofmann/Photothek Media Lab Министр иностранных дел Латвии Байба Браже раскритиковала сервис такси из-за водителя, который во время поездки мог говорить c нею только на русском языке.
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