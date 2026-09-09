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Аргументы и Факты

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Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 14

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 14

В ходе спасательной операции на месте схода снежной лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии было найдено тело ещё одного альпиниста.

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