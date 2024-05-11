PCWorld: Microsoft улучшила процесс вставки текста и фото в Word

Компания Microsoft объявила об улучшении функции вставки в своем редакторе Word. Обновление призвано устранить раздражающее пользователей проблемы с форматированием, возникающие при стандартной вставке текста или изображений, сообщает портал PCWorld.
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